قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، إنه يجب العمل على دستور سوري جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، في باريس، إن "الإرهاب الدولي هو العدو الأول والمشترك، مؤكدا ضرورة وضع كل الخلافات جانبا لمحاربته. وتابع أن موسكو مهتمة باستئناف الحوار مع باريس بصيغة "2 + 2".

وأضاف لافروف أن روسيا وفرنسا قارنتا نهجهما في مسار المفاوضات السورية السورية في جنيف، قائلا: "قارنا نهجينا لاستئناف المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة وإدارة مبعوثها الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في جنيف.. وهي المحادثات التي ستجمع ممثلين عن النظام السوري وجماعات المعارضة الرئيسية".

ومن المقرر ان تنطلق خلال أيام جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن "باريس وموسكو تدعمان إتلاف السلاح الكيماوي السوري بشكل كامل بما يتوافق مع الالتزامات التي تم التوصل إليها سابقا..".

وكان ملف الكيماوي السوري عاد مؤخراً إلى الواجهة، حيث اتهمت فصائل معارضة في وقت سابق اليوم الجيش النظامي باستخدام الغاز السام في جوبر، وذلك عقب اتهامات للنظامي بالتحضير لشن هجوم كيميائي جديد من قبل واشنطن، اضافة لاتهام "فيلق الرحمن" الجيش النظامي باستخدام سلاح سام ضده في معارك عين ترما.

وقال إنه أبلغ نظيره الروسي، بأن "فرنسا تريد حوارا مبنيا على أفعال ملموسة مع روسيا".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، افادت في وقت سابق ببدء مباحثات وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف والفرنسي جان إيف لو دريان في باريس.

وقالت الخارجية الفرنسية، أنه بعد أن التقى الوزيران، بدءا الاجتماع خلف أبواب مغلقة، حيث يتوقع أن يبحث الجانبان إمكانية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والوضع في سوريا وأوكرانيا وليبيا ومنطقة الصحراء الكبرى والشرق الأوسط.

سيريانيوز