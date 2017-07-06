المنتخب الألماني بطل كأس القارات ينتزع صدارة التصنيف العالمي من نظيره البرازيلي اخبار الرياضة شارك

انتزع المنتخب الألماني المتوّج قبل أيام بكأس القارات صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر الخميس، من نظيره البرازيلي.

وتوّجت ألمانيا بكأس القارات الأحد بفوزها على تشيلي 1-صفر في المباراة النهائية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.



وتراجعت البرازيل المتصدرة السابقة إلى المركز الثاني، تليها الأرجنتين.



وتقدمت البرتغال التي بلغت نصف نهائي كأس القارات قبل أن تخسر أمام تشيلي بركلات الترجيح من المركز الثامن إلى الرابع.



عربياً، تراجعت مصر إلى المركز الرابع والعشرين، أمام تونس (34) والجزائر (48) والمغرب (60) والسعودية (61) وقطر (79) وموريتانيا (81) وسوريا (82). سيريانيوز 2017-07-06 20:49:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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