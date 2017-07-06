بحث الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، هاتفياً يوم الخميس، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، نتائج مفاوضات استانا الاخيرة حول سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن المكتب الصحفي التابع للرئاسة الكازاخستانية، قوله إن "الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك نتائج الجولة الأخيرة من الاجتماع الدولي بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانا".

وانطلقت في أستانا الثلاثاء جولة خامسة من المحادثات بشأن سوريا، برعاية تركية روسية إيرانية، حيث تركزت المحادثات على تحديد آلية عمل وحدود مناطق تخفيف التوتر الأربع في البلاد, وانتهت يوم الأربعاء 5تموز بـنتائج وصفت بالايجابية تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

ومن المقرر ان تعقد الجولة القادمة من مفاوضات أستانا القادمة بشأن سوريا في الأسبوع الأخير من شهر آب القادم، بحسب مااعلنته الخارجية الكازاخستانية.

سيريانيوز