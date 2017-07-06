قلص تشرين الفارق مع المتصدر الجيش الى نقطة واحدة بفوزه على الجزيرة بهدفين لهدف في ختام مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم في ملعب خالد بن الوليد بحمص.

سجل هدفي تشرين محمد باش بيوك من ركلة جزاء وكنان ديب في الدقيقتين 56و65 فيما سجل هدف الجزيرة ياسر عويد في الدقيقة 58 ليرفع تشرين رصيده إلى 51 وبفارق نقطة عن المتصدر الجيش فيما تجمد رصيد الجزيرة عند النقطة الـ 14.



وفي ختام هذه الجولة لا يزال الجيش في صدارة الترتيب العام برصيد 52 نقطة يليه تشرين بـ51 نقطة ثم الاتحاد بـ44 نقطة والوحدة 41 نقطة وحطين 37 والشرطة 31 ثم الطليعة بـ27 نقطة فالمجد بـ27 نقطة والنواعير26 نقطة ثم المحافظة وجبلة ولكل منهما 25 نقطة فالكرامة 24 نقطة فالوثبة بـ23 نقطة فالفتوة بـ21 نقطة والجزيرة والحرية ولكل منهما 14 نقطة.