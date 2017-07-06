تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً في البطولة بسهولة إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنكليزية للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الخميس على التشيكي آدم بافلاسيك 6-2 و6-2 و6-1.

ويلتقي دجوكوفيتش، حامل اللقب 3 مرات أعوام 2011 و2014 و2015، اللاتفي إرنست غولبيش الفائز على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو التاسع والعشرين في البطولة 6-4 و6-4 و7-6 (7-3).



وخاض دجوكوفيتش (30 عاماً) مباراة كاملة هذه المرة، إثر انسحاب السلوفاكي مارتن كليزان أمامه في الدور الأول بعد 40 دقيقة لإصابته عندما كان المصنف أول عالمياً سابقاً متقدما 6-3 و2-صفر.



ويسعى دجوكوفيتش إلى الفوز بأول لقب غراند سلام منذ بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.



وكان خروج دجوكوفيتش العام الماضي في الدور الثالث في ويمبلدون أمام الأميركي سام كويري بداية منحدر خطير أزاحه عن صدارة اللاعبين في العالم.



ويأمل دجوكوفيتش في استعادة بريقه وعودته إلى منصات التتويج في البطولات الكبرى التي ظفر بـ12 لقبا فيها حتى الآن، وهو عانى الأمرين هذا العام وخرج من الدور الثاني لبطولة أستراليا وربع نهائي رولان غاروس، علما بانه توج بلقب دورة إيستبورن الإنكليزية السبت الماضي.



واستمر مسلسل الاصابات في البطولة، فخرج البلجيكي ستيف دارسيس الذي أقصى الإسباني رافاييل نادال قبل أربع سنوات، لإصابته بفخذه في المجموعة الأولى أمام الإسباني دافيد فيرر عندما كان يتخلف صفر-3 في أول مجموعة.



وارتفع عد اللاعبين واللاعبات المنسحبين من بطولتي الفردي إلى ثمانية حتى الآن.



ونجح البلغاري غريغور ديميتروف المصنف 13 بتخطي القبرصي ماركوس بغداتيس بسهولة 6-3 و6-2 و6-1.