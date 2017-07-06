أعلنت قيادة الجيش النظامي، مساء الخميس، عن تمديد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى نهاية يوم السبت 8 تموز الجاري.

وقالت القيادة في بيان لها أن تمديد الهدنة جاء بهدف "دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية".

ولفت البيان الى انه "في حال حدوث أي خرق سيتم الرد بشكل مناسب".

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة مع نهاية اليوم الخميس، حيث كانت القيادة العامة للجيش النظامي قالت الاثنين أنه تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا-القنيطرة-السويداء اعتباراً من الساعة 00ر12 يوم 2-7-2017 م حتى الساعة 00ر00 يوم 6-7-2017م.

أعلنت القيادة العامة للجيش النظامي في 17 حزيران الماضي, وقف عملياتها العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في مدينة درعا لمدة 48 ساعة, دعما لجهود المصالحة الوطنية, حيث لقيت تلك الهدنة ترحيبا من بعض الدول.

وكانت تسريبات ظهرت بالتزامن مع الهدنة في حزيران الماضي تحدثت عن اجتماع امني بين قيادات أمنية سورية وممثلين عن الفصائل المسلحة. وأنه في حال التوصل إلى اتفاق، سيعني ذلك عودة معبر نصيب إلى سيطرة الجيش السوري ورفع العلم الوطني فوقه، وتحييد مدينة درعا وإيقاف العمليات القتالية للسماح للاجئين الراغبين بالعودة من الأردن، بالتزامن مع نشر قوات الأمن الداخلي السوري داخل المدينة, الا ان اتفاق المصالحة المذكور فشل.

سيريانيوز