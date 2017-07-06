كشفت السلطات الفرنسية، يوم الخميس، عن خطتين بشأن موقفها من مصير الرئيس بشار الأسد.

ونشرت وسائل إعلام بياناً لممثل وزارة الخارجية الفرنسية، جاء فيه إن "نأخذ في الحسبان خطتين، حيث تكمن الأولى في أننا لا نسعى إلى وضع رحيل الأسد شرطا أساسيا للمحادثات.. وتشير الثانية إلى أن الرئيس السوري لا يستطيع إيجاد حل للصراع في سوريا".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في 21 حزيران الماضي إنه لا يرى بديلا شرعيا للرئيس السوري بشار الأسد، وإن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، مشيرا الى ان اولويات بلاده هي حرب شاملة ضد الجماعات الارهابية.

وتتناقض مواقف ماكرون بشكل حاد مع مواقف الإدارة الفرنسية السابقة, والتي كانت تشدد على اهمية رحيل الاسد كحل للازمة السورية.

وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الاطراف السورية.

وكانت فرنسا تستعد لطرح مبادرة سياسية – دبلوماسية، بشأن الحرب في سوريا, وسط اتصالات مكثفة تجريها مع المجتمع الدولي , مشيرة الى ان الاهتمام الدولي بالملف السوري يتراجع إلى المواقع الخلفية لعدة أسباب, مقللة من أهمية مؤتمرات أستانا وجنيف.