بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الخميس, مع نظيره الكازاخستاني نورسلطان نزاربايف, نتائج مفاوضات أستانا حول سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن الكرملين قوله ان "بوتين بحث معه مسائل تسوية الأزمة السورية و نتائج الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا الخاصة بتثبيت الهدنة في سوريا".

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وانطلقت في أستانا الثلاثاء جولة خامسة من المحادثات بشأن سوريا، برعاية تركية روسية إيرانية، حيث تركزت المحادثات على تحديد آلية عمل وحدود مناطق تخفيف التوتر الأربع في البلاد, وانتهت امس بـنتائج وصفت بالايجابية تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

ومن المقرر ان تعقد الجولة القادمة من مفاوضات أستانا في الأسبوع الأخير من شهر آب القادم، بحسب مااعلنته الخارجية الكازاخستانية.