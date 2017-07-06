أرجع رئيس وفد النظام السوري إلى محادثات أستانا, بشار الجعفري, يوم الاربعاء, سبب النتائج المتواضعة الصادرة عن الجولة الخامسة من هذه المفاوضات, إلى الدور التركي, والذي وصفه بأنه "سلبي".

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن الجعفري قوله, في مؤتمر صحفي, ان "الموقف التركي منذ بدء مسار عملية أستانا كان موقفاً سلبياً وهذه السلبية أدت إلى نتائج متواضعة في هذه الجولة وخصوصاً بشأن المسائل المتعلقة بمناطق تخفيف التوتر،" لافتا إلى أن "الطرف التركي عارض التوصل إلى تفاصيل لتلك المناطق ومارس سياسة الابتزاز في ذلك."

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وجاء ذلك في وقت كشف رئيس الوفد الروسي إلى استانا، ألكسندر لافرينتييف أنه لم يتم التوقيع على أي وثائق في المفاوضات، لكنه أعلن عن تبني الأطراف المشاركة فيها اتفاقا نهائيا حول مجموعة العمل المشتركة للدول الضامنة.

واشار الجعفري الى ان "هدف المشاركة في اجتماعات أستانا وجنيف أيضاً هو الدفع قدماً بأي جهود ترمي إلى وقف القتال ومساعدة السوريين وعودة الاستقرار إلى البلاد، وأن الجهود السورية في هذا الإطار اصطدمت بجهود معاكسة من الطرف التركي."

وانطلقت في أستانا الثلاثاء جولة خامسة من المحادثات بشأن سوريا، برعاية تركية روسية إيرانية، حيث تركزت المحادثات على تحديد آلية عمل وحدود مناطق تخفيف التوتر الأربع في البلاد, وانتهت امس بـنتائج وصفت بالايجابية تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

ومن المقرر ان تعقد الجولة القادمة من مفاوضات أستانا في الأسبوع الأخير من شهر آب القادم، بحسب مااعلنته الخارجية الكازاخستانية.

ويجري الحديث عن جولة استانا, في وقت تجري الاستعدادات لعقد الجولة السابعة من مفاوضات جنيف حول سوريا في 10 الشهر الجاري.