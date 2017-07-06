سقط ضحايا, يوم الخميس, جراء تفجير انتحاري استهدف محطة للحافلات بمدينة حماة .

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "التفجير الإرهابي في كراج الانطلاق الغربي بمدينة حماة تسبب بسقوط قتيلين وإصابة 9 أشخاص بجروح".

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من جهته, قال محافظ حماه في تصريح لقناة الاخبارية السورية ان " 3 قتلى سقطوا واصيب اخرون جراء تفجير في كراج الانطلاق الغربي".

بدوره, تحدث قائد شرطة حماه عن "سقوط قتيلين وإصابة 9 آخرين في حصيلة أولية للتفجير الانتحاري الذي استهدف كراجات انطلاق باصات مصياف في مدينة حماه.

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها علن التفجير الذي وقع بمدينة حماه.

وجاء التفجير بعد اقل من اسبوع على وقوع 3 تفجيرات متزامنة في دمشق, اسفرت سقوط عشرات القتلى والجرحى .

كما ياتي التفجير عقب يوم على انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات بشأن سوريا، في العاصمة استانا, برعاية تركية روسية إيرانية.

يشار الى ان عدة مدن خاضعة تحت سيطرة النظامي شهدت سابقاً تفجيرات انتحارية وبسيارات مفخخة استهدفت بعضها مقاراً ومراكز أمنية .