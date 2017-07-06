أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت بعض الاسعار ثباتا, باستثناء البطاطا والزهرة والباذنجان والبازلاء والكوسا التي ارتفعت اسعارها, مقابل انخفاض سعر البندورة والبصل والثوم, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة, باستثناء البرتقال والبطيخ, والتي عاودت اسعارهما بالارتفاع.

وأرجعت دراسة أعدتها مديرية دعم القرار في “رئاسة مجلس الوزراء” الشهر الماضي سبب ارتفاع أسعار المواد من بينها بعض أصناف الخضار إلى "ضعف الرقابة عليها، وانتشار حالات التلاعب والاحتكار، وعدم تمكن مؤسسات التدخل الإيجابي من القيام بدورها، وارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين بعضها للمنتجين، إضافة إلى التخليص الجمركي التي يعاني منه المستوردون نتيجة العقوبات و الحصار الاقتصادي".

وانخفضت اسعار بعض اصناف الخضار في اسواق دمشق, لاسيما البندورة والبطاطا, بعد ما كانت اسعارهما تصل مابين 500 - 600 ليرة, لكن الاسعار بالمجمل تعد غير ثابتة حسب المنطقة ومزاجية البائع.

سيرينيوز