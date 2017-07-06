شهد جنوب غرب اليابان, يوم الاربعاء, فيضانات ناتيجة عن امطار غزيرة, ما اسفر عن حدوث اصابات وفقدان اخرين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن "أجزاء من مقاطعة فوكوكا بجزيرة كيوشو بجنوب غرب البلاد تعرضت لأمطار بلغ منسوبها 774 ملليمترا ".

وأضافت إن انهيارات أرضية سجلت في مناطق عدة وانتشل رجل أصيب بسكتة قلبية ولم تظهر عليه علامات حيوية من بين أنقاض انهيار أرضي.

اجبرت الفيضانات 400 ألف من السكان على ترك منازلهم، كما فقد 11 شخصا على الأقل أو لم يتسن الوصول إليهم.

وجرى حشد 7400 من أفراد الشرطة ورجال الإطفاء وجنود قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في عمليات الإجلاء والبحث عن المفقودين، وأفاد مسؤولون إن التواجد العسكري قد يزيد إلى خمسة آلاف فرد و50 طائرة هليكوبتر إذا اقتضت الحاجة.

وكان ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وشرد مئات آخرين أيلول الماضي، بسبب الفيضانات الشديدة التي ضربت اليابان.