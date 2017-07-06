أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, يوم الاربعاء, عن استعداد واشنطن للتعاون مع روسيا من اجل سوريا على عدة أمور, مثل إقامة منطقة حظر جوي.

واوضح تيلرسون, في بيان نشرته وكالات انباء, صدر قبيل القمة الأمريكية الروسية المقررة الجمعة, على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، ان واشنطن مستعدة للعمل مع موسكو على وضع آليات مشتركة تضمن الاستقرار، بما في ذلك "مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية".

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واشار تيلرسون الى ان " الأزمة السورية ستكون من المواضيع التي سيثيرها الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين".

ومن المقرر ان يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا المتوقعة في 7و8 تموز الجاري, حيث اعلن الكرملين ان الزعيمين سيبحثان آفاق التسوية السورية، خلال اجتماعهما المرتقب .

وحمل تيلرسون روسيا المسؤولية خاصة في التسوية السورية, مشددا على ضمان موسكو تلبية احتياجات الشعب السوري، وأن تضمن كذلك ألا يقوم أي فصيل في سوريا "باستعادة أو احتلال مناطق بشكل غير شرعي" بعد تحريرها من قبضة داعش أو جماعات أخرى, والالتزام بمنع استخدام السلطات السورية الكيماوي مستقبلا.

وشدد الوزير الأمريكي في بيانه على أن تنظيم داعش "أصيب بجروح بالغة، وقد يكون على شفير هزيمة كاملة"، إذا ما ركزت كل الأطراف في سوريا على تحقيق هذا الهدف، مناشدا هذه الأطراف بتفادي الصراعات الجانبية مع بعضها البعض.

ولم يتطرق البيان لمستقبل الرئيس بشار الأسد , لكنه اشار منذ ايام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مصير الرئيس بشار الأسد أصبح الآن في يد روسيا.

وسبق ان اتفقت موسكو وواشنطن على توظيف قنوات الاتصال بين البلدين لحل الأزمة السورية عبر مساعي جنيف وأستانا.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو توترا, على خلفية الهجوم الامريكي على قاعدة الشعيرات بحمص, بسبب اتهامات للنظام السوري بشن الكيماوي على خان شيخون, تلا ذلك اسقاط التحالف الدولي طائرات حربية سورية, واتخذت موسكو اثر ذلك اجراءات منها تعليق مذكرة امن التحليقات واسقاط أي جسم طائر في سماء سوريا.