أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الخميس, بروتوكول اتفاق نشر مجموعات من طائراتها الحربية في سوريا إلى مجلس الدوما للتصديق عليه.

وذكرت وسائل اعلام ان بوتين قدم إلى مجلس الدوما للتصديق، بروتوكولا ملحقا بالاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة جوية من القوات المسلحة الروسية على الأراضي السورية.

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ورفعت السلطات الروسية, يوم الجمعة الماضي, إلى الرئيس بوتين، بروتوكول الاتفاق مع الحكومة السورية لنشر طائرات حربية روسية على الأراضي السورية, من اجل المصادقة عليه.

وكان بوتين أمر في كانون الثاني عام 2017 بتوقيع اتفاق مع سوريا يؤدي إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في مرفأ طرطوس، وتطويرها وتحديث بناها التحتية، وكذلك دخول سفن حربية روسية إلى المياه والموانىء السورية.

وتنوي موسكو تطوير وتوسيع قواعدها البحرية والجوية في سوريا، كما أبدت استعدادها لتحويل منشأة طرطوس إلى قاعدة دائمة، دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

وتتخذ روسيا من قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية مقراً لها، في إطار عملية عسكرية بدأتها منذ نهاية أيلول 2015 دعماً لقوات الجيش النظامي.