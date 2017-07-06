قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يوم الخميس, ان تسوية الازمة السورية مرتبط بتحجيم الدور الإيراني في المنطقة.

ونقلت وسائل اعلام عن ترامب قوله, في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي، أندجيه دودا، عقد في وارسو, ان "سوريا تحتاج إلى عملية سياسية تعطل دور إيران في المنطقة".

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وتعد إيران من ابرز الدول الداعمة للنظام السوري, الامر الذي يثير معارضة أميركا والتي تتبنى موقفا متشددا من هذا النظام , متهمة طهران "بزعزعة" استقرار المنطقة، ودعم " متشددين إرهابيين".

وشدد ترامب على ان "قيام الحل السياسي في سوريا أيضاُ على عرقلة تقدم المنظمات الإرهابية".

ووصل ترامب مساء أمس الأربعاء، إلى وارسو في مستهل جولة أوروبية تستمر 4 أيام يشارك خلالها في قمة مجموعة الـ 20 في هامبورغ الألمانية ويلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكشفت واشنطن منذ ايام عن ماهية دورها في سوريا بعد التخلص من تنظيم "الدولة "الاسلامية"(داعش), اهمها القيام بالفصل بين ايران والنظام السوري لان طهران باعتقادها اساس المشكلة في سوريا.

وتبنت واشنطن, في عهد ترامب, موقفا متشددا من النظام السوري, حيث شنت هجمات صاروخية على قاعدة الشعيرات بحمص, على خلفية اتهامات بشن الكيماوي على خان شيخون بادلب, كما لوحت بالرد في حال التخطيط لشن أي هجوم جديد في سوريا.

كما عززت مؤخرا من تواجد قواتها وعسكرييها ومستشاريها بشمال سوريا في مهمات مختلفة، لمساعدة حلفائها المحليين في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".