قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, إن بلاده تعمل على تنفيذ الخطوات المتعلقة بإقامة مناطق "خفض التوتر" في ادلب وحلب, بالتنسيق مع روسيا وإيران.

واشار اردوغان, في لقاء مع قناة "فرانس 24"، الأربعاء، الى انه سيبحث مع نظيره الروسي تفاصيل هذه المسألة والخطوات التي يمكن الإقدام عليها في هذا الخصوص، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمعهما على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية غداً الجمعة.

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وانطلقت في أستانا الثلاثاء جولة خامسة من المحادثات بشأن سوريا، برعاية تركية روسية إيرانية، حيث تركزت المحادثات على تحديد آلية عمل وحدود مناطق تخفيف التوتر الأربع في البلاد, وانتهت المفاوضات بـ"نتائج ايجابية" واضحة تهدف إلى "تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا".

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الماضي, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال مفاوضات "استانا-4, تنص على إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر.