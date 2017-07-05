أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن قاذفات من طراز "تو - 95 إم إس" شنت ضربات جوية بصواريخ مجنحة من طراز "إكس - 101" على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في منطقة عقيربات الحدودية بين محافظتي حمص وحماة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن الضربات أسفرت عن تدمير مركز قيادي لمسلحي "داعش" إضافة إلى ثلاثة مستوعات كبيرة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة العقيربات الحدودية.

وذكرت الخارجية الروسية أن القاذفات أقلعت من قاعدة إنغلس الواقعة في مقاطعة ساراتوب الروسية ونفذت إعادة التزود بالوقود في الجو خلال رحلتها إلى الأجواء السورية.

وأوضحت أن الغارات نفذت بصواريخ "إكس 101 " المجنحة العالية الدقة عن بعد نحو ألف كيلومتر بغطاء جوي وفرته مقاتلات "سو 30 إس إم" الموجودة في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، وعادت القاذفات بعد تنفيذ مهمتها إلى قواعدها في روسيا.

والصواريخ من طراز "إكس 101" هي أحدث الصواريخ المجنحة الاستراتيجية الروسية المصنّعة بأحدث التكنولوجيات لتعمية الرادارات عنها. وباستطاعة هذه الصواريخ ضرب الهدف على بعد 4500 كيلومتر، ويمكن تزويدها برؤوس نووية أيضا.

وسبق لروسيا أن وجهت ضربات بصواريخ كاليبر المجنحة من أسطولها البحري في المتوسط ضد مواقع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا عدة مرات منذ بدء عمليتها العسكرية في البلاد,

حيث سبق وأعلنت نهاية شهر أيار الماضي، بأنها اطلقت صواريخ مجنحة من البحر المتوسط من طراز "كاليبر" على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), قرب تدمر.

يشار إلى أن العمل العسكري الروسي في سوريا بدأ في نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت قوات روسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، وأعلنت دعمها الجيش النظامي عبر قصف مواقع التنظيمات الإرهابية في البلاد.