قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء، إنه يأمل بأن تحقق محادثات أستانا تقدماً حقيقياً بشأن تحديد مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وذكرت وكالات أنباء، أن لافروف أكد خلال مؤتمر صحفي إن "محادثات أستانا التي بدأت أمس تتواصل اليوم ونعول على أن يكون هناك تقدم حقيقي فيما يتعلق بتحديد معايير محددة سواء كانت جغرافية منها أو تلك التي تتعلق بتأمين عمل مناطق تخفيف التوتر.. ومحادثات اليوم ستثبت ذلك وهي متواصلة الآن".

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الماضي, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال مفاوضات "استانا-4, تنص على إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، انطلاق المحادثات الثنائية بين المشاركين في "أستانا-5 "، بمشاركة وفد النظام السوري ووفد المعارضة المسلحة ووفود إيران وروسيا وتركيا والوفود الأخرى.

واحتضنت أستانا 4 اجتماعات حول سوريا وتم التوقيع، في الاجتماع الأخير، مطلع أيار الماضي، على مذكرة انشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.