عقد وفد النظام برئاسة بشار الجعفري في استانا5، يوم الأربعاء، اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا .

وكان وفد النظام برئاسة الجعفري عقد يوم الثلاثاء اجتماعين تشاوريين مع الوفد الروسي برئاسة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين واجتماعين مماثلين مع الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري.

كما عقدت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية “روسيا وإيران وتركيا” جلستي محادثات الثلاثاء على مستوى الخبراء الفنيين في إطار اجتماع أستانا 5 حول خطوط وخرائط مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وانطلقت في أستانا يوم الثلاثاء جولة خامسة من المحادثات بشأن سوريا، برعاية تركية روسية إيرانية، حيث تركز المحادثات على تحديد آلية عمل وحدود مناطق تخفيف التوتر الأربع في البلاد، إضافة لبحث ملف المعتقلين.

سيريانيوز