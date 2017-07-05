|
|
|
إصابة 4 أشخاص جراء سقوط قذائف على أحياء بدير الزور
|
الاخبار المحلية
|
أدى
سقوط قذائف، إلى إصابة 4 أشخاص بجروح في أحياء بمدينة دير الزور.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 4 أشخاص أصيبوا يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف
مصدرها تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدفت أحياء محاصرة في دير الزور.
وكان شخص لقي مصرعه واصيب 4 اخرون يوم الأحد جراء قذائف استهدفت حيي الجورة والقصور
في دير الزور.
وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير
الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي,
بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.
سيريانيوز
|
|
2017-07-05 14:34:59
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: