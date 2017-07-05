إصابة 4 أشخاص جراء سقوط قذائف على أحياء بدير الزور الاخبار المحلية شارك

أدى سقوط قذائف، إلى إصابة 4 أشخاص بجروح في أحياء بمدينة دير الزور.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 4 أشخاص أصيبوا يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف مصدرها تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدفت أحياء محاصرة في دير الزور. وكان شخص لقي مصرعه واصيب 4 اخرون يوم الأحد جراء قذائف استهدفت حيي الجورة والقصور في دير الزور. وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-07-05 14:34:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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