قال رئيس وفد المعارضة السورية المسلحة في "أستانا-5"، أحمد بري، يوم الأربعاء، إن المعارضة لن توقع على اتفاق "إذا كان الضامن الإيراني موجودا"، أو على "اتفاق لا يخدم مصلحة الثورة".

ونقلت وكالة "سبوتنيك عن بري قوله "نحن أتينا إلى أستانا من أجل أهداف أساسية، أولا تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على استمراريته، وليس فقط تثبيته بشكل مؤقت، وثانيا هو بحث ملف المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم".

ولفت بري الى إنه "منذ 2011 وحتى الآن، هناك أكثر من 70 ألف معتقل من رجال وشباب، و13 ألف امرأة."

وكان عبد الرحيم، وهو قائد غرفة عمليات "فتح حلب" في تنظيم "فتح الشام" قال يوم الثلاثاء، ان اجتماع وفد المعارضة المسلحة في استانا مع المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا تركز على مسألة إطلاق سراح المعتقلين.

ويأتي حديث بري في اليوم الثاني من فعاليات محادثات استانا5 في العاصمة الكازاخستانية، برعاية روسية ايرانية تركية.

وتركز محادثات استانا 5 على رسم حدود وآلية عمل مناطق تخفيف التوتر الأربع في سوريا، حيث عقدت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا “روسيا وإيران وتركيا” جلستي محادثات يوم الثلاثاء على مستوى الخبراء الفنيين في إطار اجتماع أستانا 5 حول حدود وخرائط مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

سيريانيوز