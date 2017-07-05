أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث ونظيره الأمريكي دونالد ترامب آفاق التسوية السورية، خلال اجتماعهما المرتقب على هامش قمة دول مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين وترامب سيبحثان آفاق التسوية السورية وعملية أستانا التفاوضية في لقائهما الأول والمرتقب يوم الجمعة المقبل، على هامش قمة دول مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأضاف بيسكوف "بالطبع، نحن منتبهون إلى الأخبار التي تأتي من أوروبا الشرقية. مع الأخذ بالحسبان أنه من المقرر عقد اجتماع ثنائي في هامبورغ بين الرئيسين الروسي والأمريكي".

وسبق للبيت الأبيض ان اعلن يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع ونظيره الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا المتوقعة في 7و8 تموز الجاري.

وتجري في العاصمة الكازاخستانية استانا جولة خامسة من المحادثات بشأن الأزمة السورية، برعاية روسية تركية إيرانية، وحضور ممثل بصفة مراقب عن الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن اللقاء المنتظر بين الزعيمين، هو الأول منذ تولي ترامب منصبه في رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي.

سيريانيوز