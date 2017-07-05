احتاج النجم السويسري روجر فيدرر الساعي الى اللقب الثامن (رقم قياسي) في ويمبلدون، إلى 43 دقيقة فقط لحسم مباراته مع دولغوبولوف الذي اضطر إلى الانسحاب بسبب الإصابة في الكاحل.

وهو الفوز الـ85 لفيدرر في ويمبلدون فبات صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات في البطولة الانكليزية متخطياً شريكه سابقا النجم الاميركي السابق جيمي كونورز.



ويلتقى فيدرر الذي يشارك للمرة التاسعة عشرة في ويمبلدون وحقق الإرسال الساحق الـ10 آلاف في مسيرته الاحترافية في الشوط الثامن من المجموعة الأولى، في الدور المقبل مع الصربي دوسان لايوفيتش الذي هزم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الصاعد من التصفيات 6-4 و6-4 و6-4.



وفاجأ فيدرر الجميع مطلع العام الحالي باحرازه بطولة استراليا المفتوحة ثم اتبعها بلقب دورتي الماسترز للالف نقطة في ميامي وسينسيناتي الاميركيتين قبل ان يغيب عن دورات الملاعب الترابية وبطولة رولان غاروس.



وخرج فيدرر من الدور الأول لدورة شتوتغارت الالمانية في 14 حزيران الماضي، لكنه تألق في نهاية الشهر باحرازه لقب دورة هاله الالمانية.