النجم الارجنتيني ليونيل ميسي باقٍ مع برشلونة الاسباني لعام 2021 اخبار الرياضة شارك

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، واستمراره مع الفريق الكتالوني حتى عام 2021.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني في بيان له أن ميسي وافق على التمديد لصالح برشلونة لأربع سنوات أخرى على أن يتم التوقيع على العقد الجديد خلال الأسابيع المقبلة.



وسيوقع ميسي الذي يمضي فترة شهر العسل بعد زواجه في 30 حزيرانمن صديقته أنطونيلا روكوزو، العقد الجديد في خضم الأسابيع القادمة عند عودته إلى برشلونة تحضيراً للموسم الجديد.



وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ العقد "يتضمّن موسماً إضافياً، وحدّد فيه البند الجزائي بمبلغ 300 مليون يورو" لفسخه.



وبعد عدة أشهر من المفاوضات والتكهنات بشأنها، انتهى الأمر بوصيف بطل الدوري الإسباني والنجم الأرجنتيني الحائز خمس مرات على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بالتوصل إلى اتفاق حول الصفقة الجديدة، علماً بأنّ العقد السابق ينتهي في حزيران2018.



وأصبح ميسي (30 عاماً) أفضل هدّاف في تاريخ العملاق الكاتالوني وذلك منذ قدومه عام 2000 قادماً من نيويلز أولد بويز الأرجنتيني في سن الثالثة عشرة، بتسجيله 507 أهداف في 583 مباراة رسمية. سيريانيوز 2017-07-05 13:49:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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