أعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية، يوم الأربعاء، انطلاق المحادثات الثنائية بين المشاركين في "أستانا-5 "، مؤكدة مشاركة جميع الوفود بما فيها وفد المعارضة المسلحة.

ونقلت وسائل إعلام عن الخارجية الكازاخستانية قولها بأن "المفاوضات ستركز على تحديد حدود مناطق تخفيف التوتر".

وكان رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات أستانا، ألكسندر لافرينتييف، أشار يوم الثلاثاء الى" قرب الانتهاء من تعيين حدود عدد من مناطق تخفيف التوتر في سوريا رغم بعض الصعوبات"، دون أن يستبعد أن تقوم موسكو بنشر شرطة عسكرية روسية في المناطق الفاصلة في حال التوصل إلى اتفاق.

وانطلقت يوم الثلاثاء, أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا, بلقاءات بين الوفود المشاركة.

واحتضنت أستانا 4 اجتماعات حول سوريا وتم التوقيع، في الاجتماع الأخير، مطلع أيار الماضي، على مذكرة انشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.

سيريانيوز