الجعفري: لا زالنا نناقش الآليات ذات الصلة بتطبيق اتفاق مناطق تخفيف التوتر الاخبار المحلية شارك

أعلن رئيس وفد النظام إلى اجتماع أستانا 5 بشار الجعفري, يوم الثلاثاء أن الوفد ما زال يناقش الآليات ذات الصلة بتطبيق اتفاق مناطق تخفيف التوتر.

















وقال الجعفري في تصريح صحفي في أستانا “ما زلنا في إطار الحديث الدبلوماسي حول مقاربة المواقف واستخلاص القواسم المشتركة والتركيز عليها من أجل بناء موقف موحد وما زلنا في البداية ولم ننته بعد من مناقشة الآليات ذات الصلة بتطبيق الاتفاق”.



وأشار الجعفري الى أن الوفد أمضى طيلة اليوم في محادثات مع الوفدين الروسي والإيراني لمناقشة آليات تطبيق الاتفاق وقال “كل الاجتماعات التي أجريناها اليوم تتعلق بهذا الموضوع، وسيكون الموضوع الرئيس لهذه الجولة هو آليات تطبيق اتفاق مناطق تخفيف التوتر التي أقرت في الجولة السابقة”.







وعقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الجعفري في وقت سابق اليوم اجتماعين تشاوريين مع الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري واجتماع اخر مع الوفد الروسي برئاسة مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين حول جدول أعمال اجتماع أستانا 5.







وعقد الوفدان الروسي والإيراني اجتماعاً ثنائياً كما عقد الوفدان الإيراني والتركي اجتماعاً ثنائياً أيضاً حول مذكرة مناطق تخفيف التوتر في سورية كما بحث الوفد الإيراني مع الوفد الروسي النقاط التي ناقشها مع الوفد التركي.







وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية “روسيا وإيران وتركيا” عقدت جلستي محادثات اليوم على مستوى الخبراء الفنيين في إطار اجتماع أستانا 5 حول حدود وخرائط مناطق تخفيف التوتر في سورية.







سيريانيوز

2017-07-04 19:14:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق