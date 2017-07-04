كشفت ميزات النسخة لتجريبية من نظام iOS والتي تحمل الرقم 11، عن ميزات هاتف "آيفون 8" القادم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن المبرمج تايلر هانسن في تغريدة له على "تويتر" قوله إن "النظام الجديد تميز عن نسخ iOS السابقة، بالأيقونات التي اكتسبت حوافا دائرية لتتناسب مع الشاشة منحنية الحواف، التي قيل أنها ستأتي في الهاتف الجديد".



وتمتد شاشة "آيفون 8" تحت السماعة والكاميرا الأمامية وحساس الضوء، لذلك تم تعديل تصميم iOS لتتموضع أيقونات البرامج والتطبيقات على حواف الشاشة.

ويدعم نظام iOS الجديد صيغ "HEVC" و"HEIF"، التي تتيح ضغط حجم الصور والفيديوهات بمقدار الضعف تقريباً دون التأثير على جودتها، وهذا يعني وفقا للمختصين أن "آيفون" الجديد سيزود بكاميرا أفضل وأكثر دقة.