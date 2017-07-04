أعلنت "سامسونغ" أنها ستعيد بيع هواتف "غالاكسي نوت 7"، التي سحبتها من الأسواق سابقاً بعد عدة حوادث انفجار.

وبحسب "رويترز"، فإن "سامسونغ" ستعيد طرح الهواتف المسحوبة من "غالاكسي نوت 7" بدءاً من 7 تموز القادم في كوريا الجنوبية، بعد استبدل البطاريات التي تسببت بالكارثة.

وستطرح "سامسونغ" 400 ألف هاتف بسعر 611 دولارا، بنسبة 30 بالمئة أقل من سعر الهاتف وقت إطلاقه، بينما تحمل البطاريات الجديدة طاقة أقل من البطاريات السابقة، لكنها تملك خاصية أمنية أعلى.