أشارت تسريبات إلى أن "ال جي" ستقوم بطرح G6 Mini باسم جديد وهي Q6 وبفئة مختلفة.

وبحسب حساب evleaks على "تويتر"، فإن الهاتف يقدم أبعاد 18:9 نسبة طول للعرض، بقياس 5.4 بوصة وهو ليس أصغر كثيراً عن الهاتف الرئيسي G6، لكن الشاشة تشغل مساحة أكبر من الواجهة، وهو بكاميرا واحدة 13 ميغابكسل مع ذاكرة عشوائية 3 غيغابايت.



ومن غير المعروف بعد ان كان الهاتف سيستخدم ذات معالج G6، ولم يتم تحديد متى سيتم اطلاق الهاتف بعد، إلا أن الموعد اقترب كونه حصل على شهادة التعريف من FCC الأمريكية تحت موديل M700.