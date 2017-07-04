بدأت "فيسبوك" بإخفاء المشاركات التي تنشرها بعض الحسابات بمعدل أكثر من 50 رابط يومياً.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن الأسلوب الجديد جاء للحد من انتشار الأخبار الكاذبة على الشبكة الاجتماعية، حيث ان نشر أكثر من 50 رابط يومياً يعني بنسبة كبيرة، ترويج لأخبار كاذبة لأن تلك الكثافة من المستحيل أن تكون منطقية.

وعدلت "فيسبوك" خوارزميات عرض المشاركات بحيث يتم التأكد من صاحب الحساب وعدد المشاركات اليومية الخاصّة به.

وأكدت "فيسبوك" أن هذه الحسابات يشرف عليها أشخاص حقيقيون وليست حسابات آلية النشر، ولهذا السبب يجب الحد من نشاطها قدر الإمكان.



وأضاف قائلًا إن الشبكة لا تهتم لمحتوى تلك الروابط ولن تقوم بالتأكّد منها، بل وظيفتها الأساسية ستكون الحد من المُحتوى المنشور من قبل ذلك نوع من الحسابات.