كشف أحد ممثلي المعارضة السورية المسلحة في مفاوضات أستانا، ياسر عبد الرحيم، يوم الثلاثاء أن رئيس وفد المعارضة السورية في أستانا هو العميد أحمد البري، رئيس أركان "الجيش الحر",





فيما اشار الى ان الوفد عقد اجتماعين مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ستيوارت جونز والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا



وكان مسؤول في لواء "شهداء الإسلام", اعلن, ان رئيس وفد المعارضة المسلحة محمد علوش اعتذر عن المشاركة في الجولة الخامسة من اجتماعات أستانا حول سوريا، التي انطلقت اليوم.



وفي سياق متصل, أكد عبد الرحيم، وهو قائد غرفة عمليات "فتح حلب" في تنظيم "فتح الشام" أن ممثلي المعارضة السورية عقدوا اليوم على هامش المؤتمر اجتماعين مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ستيوارت جونز والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.



وأوضح ممثل المعارضة أن "الاجتماع مع الدبلوماسي الأمريكي تناول انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا، واتهم القوات الموالية للحكومة والفصائل الكردية المسلحة بخرق نظام الهدنة".







وقال عبد الرحيم انه "ثمة انتهاكات جسيمة من قبل حكومة دمشق وحلفائها جنوب البلاد وفي محافظة دمشق، وأبلغنا الولايات المتحدة أيضا بوجود انتهاكات من قبل الفصائل الكردية المعارضة التي احتلت مناطق في عفرين والرقة وتقتل وتهجّر المواطنين العرب بحجة محاربة "داعش".



وذكر المعارض أن الاجتماع مع دي ميستورا تركز على مسألة إطلاق سراح المعتقلين، مشددا في الوقت نفسه على أن ممثلي المعارضة لا يعتزمون إجراء مفاوضات مباشرة مع وفد حكومة دمشق في إطار المؤتمر.



وانطلقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء, أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا, بلقاءات بين الوفود المشاركة.



واحتضنت أستانا 4 اجتماعات حول سوريا وتم التوقيع، في الاجتماع الأخير، مطلع أيار الماضي، على مذكرة انشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.



سيريانيوز