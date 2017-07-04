قال رئيس وفد روسيا الى استانا ألكسندر لافرنتييف يوم الثلاثاء إن روسيا قد تنشر جيشها لمراقبة مناطق عدم التصعيد المزمع إقامتها في سوريا خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد وضع اللمسات النهائية على اتفاق مع تركيا وإيران.













وأبلغ المفاوض الروسي الصحفيين بعد سلسلة اجتماعات في آستانة عاصمة قازاخستان أن موسكو وأنقرة وطهران لم تتفق بعد على تفاصيل الخطة.



وإعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، في وقت سابق اليوم, أن عملية وضع الوثائق المتعلقة بمناطق تخيف التصعيد في سوريا تجري في أستانا بشكل بناء"، معربا عن "آمله بنجاح هذه المهمة.



وأعلن رئيس وفد النظام إلى اجتماع أستانا 5 بشار الجعفري, يوم الثلاثاء أن الوفد ما زال يناقش الآليات ذات الصلة بتطبيق اتفاق مناطق تخفيف التوتر.



وانطلقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء, أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا, بلقاءات بين الوفود المشاركة.







واحتضنت أستانا 4 اجتماعات حول سوريا وتم التوقيع، في الاجتماع الأخير، مطلع أيار الماضي، على مذكرة انشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.







سيريانيوز