قال الرئيس بشار الاسد يوم الثلاثاء أن "الشعب السوري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إفشال الحرب الإرهابية التكفيرية التي يتعرض لها والتي تهدف إلى تفتيت البنية الاجتماعية المتجانسة والمتكاملة التي ميزت المجتمع السوري عبر قرون خلت".









واكد الاسد, خلال استقباله وفد بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك, بحسب بيان رئاسي على الدور المهم التي تقوم به الكنيسة لتكريس الوحدة الوطنية و تعزيز الشعور بالانتماء الوطني من خلال نبذ الافكار المتطرفة والتمسك بوحدة واستقرار سورية.



وجاء هذا اللقاء برئاسة البطريرك يوسف العبسي، بمناسبة توليه منصب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك.



وتناول اللقاء الأوضاع في سورية في ظل الحرب التي تتعرض لها والصمود الاستثنائي الذي يظهره الشعب السوري بمختلف مكوناته في مواجهة هذه الحرب التي ستقرر نتائجها مصير شعوب المنطقة بأكملها.



ويتهم النظام السوري دولا غربية وعربية واقليمية بدعم وتسهيل مرور الارهابيين ما ادى لتدهور الاوضاع في البلاد.







سيريانيوز