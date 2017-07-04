اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، أن "عملية وضع الوثائق المتعلقة بمناطق تخيف التصعيد في سوريا تجري في أستانا بشكل بناء"، معربا عن "آمله بنجاح هذه المهمة".









وأشار غاتيلوف، في تصريحات صحفية, إلى أن "نجاح الجولة القادمة من المحادثات بشأن سوريا في جنيف، يتوقف على الاجتماع الذي يعقد الآن في أستانا، وتأمل روسيا بمواصلة الحوار البناء بين الأطراف السورية"، آملاً أن "يستمر في جنيف الحوار البناء بمشاركة الأطراف السورية، وبمواصلة مناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، التي كانت قد حددت من قبل، دي مستورا، والتي كانت مدعومة من قبل الأطراف السورية".



أعلن رئيس وفد النظام إلى اجتماع أستانا 5 بشار الجعفري, يوم الثلاثاء أن الوفد ما زال يناقش الآليات ذات الصلة بتطبيق اتفاق مناطق تخفيف التوتر.



سيريانيوز