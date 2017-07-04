بدأ البريطاني آندي موراي المصنف أول عالمياً حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بقوة بفوزه على الكازاخستاني ألكسندر بابليك 6-1 و6-4 و6-2.

ويلتقي البريطاني في الدور الثاني الألماني داستن براون الذي أخرج الإسباني رافايل نادال قبل عامين.



وفاز براون في الدور الأول على البرتغالي جواو سوزا 3-6 و7-6 (7-5) و6-4 و6-4.



وتراجع مستوى موراي (30 عاماً)، المتوج بثلاثة ألقاب كبيرة في ويمبلدون عامي 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز الأميركية 2012، بشكل لافت منذ بداية الموسم الحالي، وفقد لقبه في دورة كوينز الإنكليزية الاسبوع الماضي بخسارته بشكل مفاجىء في الدور الأول أمام الأسترالي جوردان طومسون المصنف 90 عالمياً.



وانسحب موراي الأسبوع الماضي بسبب إصابة في وركه من مباراتين استعراضيتين استعدادا لويمبلدون.



ويأمل موراي أن يصبح أول بريطاني يحرز لقبين متتاليين في البطولة منذ أن فعل ذلك فريد بيري حين توج بثلاثة ألقاب متتالية بين 1934 و1936.



وخرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف خامساً في البطولة من الدور الأول بخسارته أمام الروسي دانييل مدفيديف 4-6 و6-3 و4-6 و1-6.



وهي المرة السادسة التي يودع فيها فافرينكا بطولة ويمبلدون من الدور الأول. علماً بأن سجله يتضمن ثلاثة القاب في الغراند سلام، كما أنه وصل إلى المباراة النهائية في رولان غاروس الفرنسية على الملاعب الترابية الشهر الماضي قبل أن يخسر أمام الإسباني رافايل نادال.



وعانى السويسري من إصابة في الركبة أثناء المباراة.