عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, يوم الاثنين, القاضية الفرنسية كاثرين ماركي-أويل رئيسة لفريق الخبراء الخاص بالتحقيق في جرائم حرب بسوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن المنظمة الدولية ان "ماركي-أويل، القاضية التي عملت سابقا في المحاكم الدولية الخاصة بكل من كوسوفو وكمبوديا ومحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عيّنها غوتيريش على رأس فريق دولي مهمته جمع الادلة على وقوع جرائم حرب في سوريا.

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وتعمل القاضية الفرنسية حاليا وسيطة في اللجنة التابعة لمجلس الامن الدولي والمسؤولة عن تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة, في كانون الاول الماضي 2016, هيئة جديدة خاصة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في سوريا.

والهدف من تشكيل هذه الهيئة، المساهمة في إجراء تحقيق حول الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أكبر الجرائم في سوريا، ابتداء من شباط 2011، وملاحقتهم قضائيا.

وكان المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين كشف مؤخرا ان "مجموعة العمل" التابعة للامم المتحدة, المكلفة بملاحقة وتحديد مرتكبي "جرائم الحرب" في سوريا, ستبدأ عملها في وقت قريب.

وستعمل المجموعة مع "لجنة تحقيق" من الامم المتحدة حول سوريا تم انشاؤها عام 2011, ورفعت عدة تقارير عن "الجرائم" المرتكبة منذ اندلاع الازمة.