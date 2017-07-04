اعلن التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), يوم الاثنين, ان قوات "سوريا الديمقراطية", اخترقت البلدة القديمة في مدينة الرقة , بعد ضربات وجهها التحالف لسور الرافقة الأثري.

وأوضح التحالف, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان "قوات التحالف دعمت تقدم "قوات سوريا" الديمقراطية في الجزء الأكثر تحصينا من الرقة عبر فتح ثغرتين صغيرتين في سور الرافقة المحيط بالمدينة القديمة".

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وأضاف البيان أن طائرات التحالف "شنّت غارات محددة الهدف على جزئين صغيرين من السور, مما أتاح لقوات التحالف وشركائها اختراق البلدة القديمة في أماكن اختارتها هي وحرمت "داعش" من استخدام ألغام زرعها وعبوات ناسفة وحماية قوات "سوريا الديمقراطية" وأرواح المدنيين والحفاظ على الغالبية العظمى من السور".

ولفت البيان إلى أن أجزاء السور التي استهدفتها الغارات "يبلغ طولها 25 مترا وستساهم في الحفاظ على القسم المتبقي من السور البالغ طوله 2500 متر".

ودخلت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأحد، مدينة الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من جهة الجنوب وسيطرت على سوق الهال.

كما تمكنت القوات من قطع جميع الطرق من وإلى الرقة ومحاصرتها, و نجحت من استعادة السيطرة على مساحة تبلغ 12 كيلومترا داخل وحول المدينة خلال أسبوع.

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" في 6 حزيران هجومها على مدينة الرقة, بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", وحققت تقدما حيث استعادت أحياء فيها.