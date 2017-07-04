لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، ليل الاثنين، جراء رصاص قناصة استهدفهم على احد طرق ريف السويداء.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 3 أشخاص بينهم امرأتين قتلوا، وأصيبت امرأتان آخرتان بجروح جراء اطلاق رصاص على سيارة تقلهم على طريق بكا-ذيبين في ريف السويداء الجنوبي الغربي.

وذكرت الوكالة إن المسلحين عمدوا إلى قطع طريق بكا-ذيبين واستهدفوا سيارة تقل عددا من الأشخاص من قرية ذيبين برصاص القنص ما أدى إلى مقتل سائق السيارة وامرأتين وإصابة امرأتين أخريين بجروح متفاوتة.

وجاء الحادث عقب إعلان قيادة الجيش النظامي، يوم الاثنين، عن توقف العمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية (السويداء، درعا، القنيطرة) مدة 5 أيام اعتباراً من الساعة 00ر12 يوم 2-7-2017 م حتى الساعة 00ر00 يوم 6-7-2017م.

سيريانيوز