أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات أستانا ألكسندر لافرينتييف، يوم الثلاثاء، إنه يتم التوافق على تفاصيل بشأن اتفاق مناطق "خفض التصعيد" في سوريا، لافتاً إلى أن موقف الوفود "إيجابي".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن لافرينتييف قوله "الآن تجري المشاورات الثلاثية على مستوى الخبراء مع الإيرانيين والأتراك، وبعد الغداء ستبدأ لقاءات الوفود بصيغة موسعة وعلى مستوى أعلى، يجب أن نتوصل إلى إنشاء مناطق خفض التوتر."

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال مفاوضات "استانا-4, تنص على إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر.

وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.

وأوضح لافرينتييف انه سيتم "الاتفاق على حدود وكيفية عمل هذه المناطق اليوم وغداً"، مشيرا ً إلى أنه يجري حاليا "العمل على التوافق على المعايير والتفاصيل، وهذا ما يتم مناقشته، لكن النتيجة المحددة نستطيع التوصل إليها غدا فقط، الموقف لدى الوفود المشاركة والدول الضامنة إيران وتركيا إيجابي للغاية."

ولفت رئيس الوفد الروسي الى ان "هناك تركيز على التوصل إلى نتيجة محددة، وأنه من المشجع ما يراه من دعم من الجانب الأردني ومن الوفد الأمريكي المشارك في المفاوضات".

وانطلقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء, أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا, بلقاءات بين الوفود المشاركة.

واحتضنت أستانا 4 اجتماعات حول سوريا وتم التوقيع، في الاجتماع الأخير، مطلع أيار الماضي، على مذكرة انشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.

سيريانيوز