قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق, يوم الثلاثاء, ان بلاده لن تتردد في شن عملية عسكرية في عفرين شمال سوريا, إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح إشيق في لقاء خاص على قناة "تي أر تي" التركية , ان " تركيا تملك الحق بالقضاء على أي تهديد يواجهها وأنها لن تتردد في تنفيذ عملية في مدينة عفرين، شمالي سوريا، في حال اقتضت الحاجة".

وأضاف وزير الدفاع التركي أنه إذا تحولت عفرين إلى تهديد مستمر "فسنقوم بفعل ما يلزم".

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وأرسلت تركيا, في شهر حزيران, تعزيزات عسكرية جديدة تشمل قوات ومركبات وعتادا إلى شمال سوريا, تحضيرا للهجوم على عفرين وتل رفعت والشيخ عيسى، التي يسيطر عليها الأكراد منذ العام الماضي.

وتتبادل تركيا و قوات "سوريا الديمقراطية", في الفترة الاخيرة, التهديدات باستهداف بعضهما في سوريا, والرد على أي قصف صادر من قبلهما.

وأرسلت تركيا قوات إلى سوريا العام الماضي لدعم مقاتلي "الجيش الحر" الذين يقاتلون (داعش) وقوات كردية تسيطر على شطر واسع من المنطقة الحدودية الشمالية السورية، وتم تنفيذ حملة "درع الفرات" التي أنهت تواجد التنظيم على الحدود التركية، لتعلن تركيا أنها سترد على أي تهديد لأمنها من قبل الأكراد، عقب انتهاء الحملة.