انطلقت, يوم الثلاثاء, أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا, بلقاءات بين الوفود المشاركة.

وعقد وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفرى, اجتماعاَ تشاورياَ مع الوفد الإيراني, برئاسة مساعد وزير الخارجية حسين جابرى أنصارى , في إطار اجتماع استانا 5 حول سوريا.

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كما عقد وفد النظام السوري اجتماعا تشاوريا مع الوفد الروسي برئاسة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين.

وبدأت في أستانا اليوم جلسة مجموعة العمل المشتركة بين وفود روسيا وإيران وتركيا .

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، الثلاثاء، وصول 9 ممثلين للمعارضة المسلحة، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وكان وفد النظام السوري، برئاسة بشار الجعفري، وصل إلى العاصمة الكازاخستانية، أمس الاثنين، كما وصل الوفدان، الروسي برئاسة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية سيرغي فيرشينين، والإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري، إلى أستانا للمشاركة في الاجتماع.

من جهتها, اعلنت مصادر قريبة من المفاوضات السورية ان المشاركين في الجولة الخامسة من اجتماع قد يعلنون عن اتفاق نهائي للإفراج عن المحتجزين.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة (سبوتنيك) ان "الدول الضامنة ستعلن, خلال هذه الجولة من المحادثات, عن بدء عملية السيطرة على مناطق آمنة، وستقوم بتحديد المناطق بشكل دقيق، التي ستقوم بالسيطرة عليها، هذا أكبر شيء ممكن أن تعمله".

واحتضنت أستانا 4 اجتماعات حول سوريا وتم التوقيع، في الاجتماع الأخير، مطلع أيار الماضي، على مذكرة انشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا