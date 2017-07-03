توقيف سوري في لبنان لتواصله مع "جبهة النصرة" الاخبار المحلية شارك

ألقت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الاثنين, القبض على سوري في مدينة صور, متهم بالتواصل مع "جبهة النصرة".

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "الامن اللبناني أوقف السوري م. ف. الشيخ محمد (32 عاما)، في بلدة دير عامص شرقي صور لتواصله مع "جبهة النصرة". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة. سيريانيوز

2017-07-03 19:07:40 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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