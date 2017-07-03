سقط جرحى يوم الاثنين، جراء دهس سيارة ، عددا من المارة أمام مطار لوغان الدولي الواقع في شرق مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وذكرت وسائل اعلام أمريكية، أن الحادث وقع عند موقف لسيارات الأجرة يقع أمام المطار.

واشارت وسائل الإعلام الى أن الشرطة، التي طوقت موقع الاصطدام، تعتبر أن الحادث نجم عن خطأ السائق.

من جهتها، قالت خدمة الإسعاف في ولاية بوسطن إن 10 أشخاص على الأقل تم نقلهم إلى مستشفيات محلية بعد إصابتهم جراء الحادث.

ولفت المتحدث باسم شرطة ولاية ماساتشوستس، ديفيد بروكوبيو، إلى أن السائق، البالغ 56 عاما من العمر، بقي في المكان وخضع لاستجواب من قبل رجال الأمن.

وكان شخص لقي حتفه وأصيب 10 أشخاص آخرون بجروح خطيرة، مطلع شهر حزيران الماضي، في عملية دهس بسيارة مسرعة بميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية.

وشهدت عدة بلدان أوروبية مثل بريطانية والسويد والولايات المتحدة والمتنية، مؤخراً، حوادث دهس مؤخرا تسببت بمقتل واصابة العشرات.