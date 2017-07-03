أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف, يوم الاثنين, عن تأييده لأي مبادرة فرنسية تهدف الى تسوية الازمة السورية.

ونقلت وكالة (فارس) عن ظريف قوله, في تصريح له, لدى استقباله امين عام وزارة الخارجية الفرنسية كريستيان ماسيه في طهران, ان ايران مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وتسوية الأزمة في هذا البلد سياسيا".

واشار ظريف الى ان ايران "ترحب باي مبادرة للحكومة الفرنسية بهدف التوصل الى حل سياسي للنزاع الراهن في سوريا".

يشار الى ان طهران تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للنظام السوري, خلال الازمة, وتسانده في معاركه ضد التنظيمات المسلحة المنتشرة في البلاد.

وحددت فرنسا أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف النار في سوريا, و وهزيمة (داعش) , والتحاور مع الاطراف السورية, كما ابدت استعداها لطرح مبادرة سياسية – دبلوماسية، بشأن الحرب السورية, وذلك قبل ان تبدي دعمها بشان التحرك الامريكي العسكري في حالة وقوع هجوم كيميائي بسوريا.