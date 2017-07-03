اعلن مسؤول في لواء "شهداء الإسلام", يوم الاثنين, ان رئيس وفد المعارضة المسلحة محمد علوش اعتذر عن المشاركة في الجولة الخامسة من اجتماعات أستانا حول سوريا، التي تنطلق يوم غد.

واوضح مدير المكتب السياسي والعلاقات الخارجية في لواء "شهداء الإسلام"، النقيب سعيد نقرش، في تصريح لوكالة (سبوتنيك)، ان علوش وأسامة أبو زيد المتحدث باسم تنظيم "الجيش الحر" لن يشاركا في لقاء استانا ".

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وأضاف المعارض السوري "من الأشخاص، الذي سيحضرون، أنا أعرف فقط العميد أحمد بري، هو سيشارك بشكل مؤكد، وبالنسبة للبقية ليست عندي أية معلومات".

وجاء ذلك عقب اعلان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف ان وفدي النظام السوري والمعارضة المسلحة، شيشاركا في لقاء أستانا المرتقب انعقاده في 4-5 تموز.

وسبق لمحمد علوش ان شارك في عدة جولات سابقة من المفاوضات في العاصمة الكازاخستانية, كرئيس للوفد السوري المعارض.

ووصلت اليوم كل من وفود النظام السوري وايران وروسيا بالإضافة إلى جزء من وفد تركيا الى استانا للمشاركة في المفاوضات السورية المقرر إجراؤها غدا.

ومن المقرر عقد الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن سوريا ستجري في أستانا خلال يومي 4، و5 تموز الحالي.

ومن المتوقع أن يبحث الأطراف خلال المفاوضات جملة من المسائل الملحة، بينها موضوع مكافحة الإرهاب، وإنشاء مناطق خفض التوتر في الأراضي السورية، وتشكيل اللجنة السورية للمصالحة الوطنية، إضافة إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار في سوريا.