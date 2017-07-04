سقط قتلى, يوم الاثنين, جراء قصف من التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), جنوب مدينة الرقة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى مدنيين قضوا جراء قصف جوي من طيران التحالف على قرية كسرة سرور جنوب مدينة الرقة

كما سقط قتلى مدنيين, بقصف للتحالف على قرية الشدادي بريف الحسكة, بحسب مانقلته سانا عن مصادر اهلية والعامية متطابقة. وكان الجيش الأمريكي أقر بأن 484 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف