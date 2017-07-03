دانت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاثنين, التفجيرات التي هزت العاصمة دمشق مس, واسفرت عن سقوط ضحايا, معتبرة ان هدفها عرقلة العملية السياسية في سوريا.

وأوضحت الوزارة, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان هجمات دمشق جاءت على خلفية "تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع المسلح الداخلي في سوريا".

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وأضاف البيان "نقيم هذا العمل من قبل المتطرفين كمحاولة محمومة لمنع تعزيز التوجهات الإيجابية في مجال إطلاق العملية السياسية في سوريا".

ووقعت 3 تفجيرات متزامنة في دمشق, امس الاحد, اسفرت سقوط عشرات القتلى والجرحى .

وجاءت هجمات دمشق قبيل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن سوريا ستجري في أستانا خلال يومي 4، و5 تموز الحالي.