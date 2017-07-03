دانت وزارة الخارجية الإيرانية, يوم الاثنين, التفجيرات التي استهدفت دمشق, امس الاحد, والتي اسفرت عن سقوط ضحايا, معتبرة ان هذه الهجمات دليل على "ضعف الإرهابيين", معربة عن املها في زوال الارهاب بسوريا.

ونقلت وكالة انباء (فارس) عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قوله انه "كلما فتحت جهود الدول الصديقة لسوريا افاقا وضاءة للحد من التوتر واطلاق الحوار بادر الارهابيون الذين باتوا في موقف ضعف إلى ارتكاب مثل هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحاقدة والعمياء بحق المواطنيين العاديين".

وعبّر عن "تضامن ايران مع سوريا حكومة وشعبا ومواساتها لذوي الضحايا "، معربا عن "امله في ان تشهد المنطقة زوال الارهاب ولاسيما في سوريا والعراق" .

ووقعت 3 تفجيرات متزامنة في دمشق, امس الاحد, اسفرت سقوط عشرات القتلى والجرحى .

وجاءت هجمات دمشق قبيل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن سوريا ستجري في أستانا خلال يومي 4، و5 تموز الحالي.