اصيب يوم الاثنين 31 شخصا ، بينهم أشخاص في حالة خطيرة، فيما لا يزال هناك 17 مفقودا, وذلك بعد اندلاع النيران في حافلة اصطدمت بشاحنة على طريق سريع في ولاية بافاريا.



وقالت الشرطة الألمانية في تغريدة على تويتر إن وكان على متن الحافلة لدى وقوع الحادث 48 شخصا.



بدوره, قال متحدث باسم الشرطة لمحطة (إن-تي.في) التلفزيونية إن السلطات ما زالت لا تعرف مصير 17 شخصا متوقعا وفاة العديد منهم.



واصطدمت الحافلة في الساعة السابعة صباحاً (التوقيت المحلي) بشاحنة بالقرب من بلدة مونشبرغ، ثم اشتعلت فيها النيران.



وأغلقت الشرطة الطريق الذي وقع فيه الحادث من الجانبين. وهرعت فرق الإنقاذ والمطافئ والإغاثة التقنية والشرطة إلى مكان الحادث، كما توجهت عدة مروحيات للمساعدة في أعمال الإنقاذ.

سيريانيوز