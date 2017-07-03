syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
إصابة 31 شخصا وفقدان 17 اخرين إثر اصطدام حافلة بشاحنة في ألمانيا
أخبار العالم

اصيب يوم الاثنين 31 شخصا ، بينهم أشخاص في حالة خطيرة، فيما لا يزال هناك 17 مفقودا, وذلك بعد اندلاع النيران في حافلة اصطدمت بشاحنة على طريق سريع في ولاية بافاريا.



وقالت الشرطة الألمانية في تغريدة على تويتر إن وكان على متن الحافلة لدى وقوع الحادث 48 شخصا.


بدوره, قال متحدث باسم الشرطة لمحطة (إن-تي.في) التلفزيونية إن السلطات ما زالت لا تعرف مصير 17 شخصا متوقعا وفاة العديد منهم.


واصطدمت الحافلة في الساعة السابعة صباحاً (التوقيت المحلي) بشاحنة بالقرب من بلدة مونشبرغ، ثم اشتعلت فيها النيران. 


وأغلقت الشرطة الطريق الذي وقع فيه الحادث من الجانبين. وهرعت فرق الإنقاذ والمطافئ والإغاثة التقنية والشرطة إلى مكان الحادث، كما توجهت عدة مروحيات للمساعدة في أعمال الإنقاذ.

 

سيريانيوز
2017-07-03 13:45:02
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق