ألقت الجهات المختصة في ألمانيا القبض على لاجئ سوري متهم بالهجوم على رئيسته في العمل بواسطة سكين, الامر الذي استدعى تدخل سوري آخر لإنقاذها من الموت.

ونقلت إذاعة صوت ألمانيا (DW) عن الادعاء العام والشرطة ان "الضحية إيلونا ف تلقت طعنة في العنق على يد لاجئ سوري (39 عاما) يعمل لديها في صالون للحلاقة ببراندنبورغ , غير أن سوري آخر (22 عاما) اعترض المعتدي ومنع تدخله من وقوع الأسوأ.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتم نقل الضحية (64 عاما) إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح بالغة, فيما تم اعتقال المعتدي الذي ينحدر، حسب أقواله، من دمشق حيث كان يدير صالوناً للحلاقة، وهو متزوج وأب لطفلين ويواجه تهمة محاولة القتل.

وأشارت الإذاعة الألمانية الى أن صحيفة "لاوزيتسه روندشاو" الألمانية نشرت في عام 2016 تقريراً عن تشغيل اللاجئ السوري في صالون الحلاقة, وفي التقرير نفسه ذكرت رئيسة محمد هـ. آنذاك، أن الانسجام مع الأخير كان "جيداً على المستوى الإنساني".

وأضافت, بحسب التقرير, ان "اللاجئ السوري شخص معتز بذاته ولكنه مهذب ومترو ويساعد حتى في تنظيف الصالون".

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من اللاجئين السوريين، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة ابرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و”الإرهاب”.

يشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.